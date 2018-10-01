Трампа та Кім Чен Ина номінували на Нобелівську премію миру

Американського лідера відзначили за переговори про денуклеаризацію з главою КНДР.

В число кандидатів на отримання Нобелівської премії світу 2018 року увійшли президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Відзначається, що Трамп потрапив у список кандидатів з історичної зустрічі з главою КНДР в Сінгапурі.

Всього на Нобелівську премію миру претендують понад 300 кандидатів, але, як стверджує джерело видання, Трамп швидше за все увійде в шорт-лист.

Крім того, у нього можуть увійти сам Кім Чен Ин, президент Південної Кореї Мун Чже Ін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, папа Римський Франциск і Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді.