Ціни злетять вже днями: стало відомо, коли в Україні подорожчає алкоголь

З початку жовтня в Україні подорожчають алкогольні напої.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Як сказано в документі, подорожчання склало від 4,5% до 19,6% — залежить від конкретного напою.

Найдешевша горілка, наприклад, подорожчала на 12,4%. Тепер за «поллитровочку» доведеться віддати 89,40 грн. Вино в українських магазинах подорожчає від 4,5 до 13,5%. За віскі, джин і ром доведеться заплатити на 12% більше. Бренді і коньяк виросли в ціні від 6,6 до 9,5%.