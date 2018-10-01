Македонці проігнорували референдум про перейменування країни

У Македонії пройшов референдум про перейменування країни заради інтеграції в ЄС і НАТО, але він не буде визнаний легітимним з-за низької явки виборців, повідомляє Balkan Insight.

За підсумками обробки близько 90% бюлетенів, місцева виборча комісія повідомила, що у плебісциті взяли участь менше 35% виборців.

Незважаючи на консультативний характер референдуму, його результати могли дати керівництву Македонії підстави для схвалення угоди з Грецією, у якій є однойменний регіон, про зміну офіційної назви країни — Республіка Північна Македонія.

Греція, в свою чергу, зобов’язалася відмовитися від свого багаторічного вето, яке блокує інтеграцію Македонії в НАТО і Євросоюз.

На плебісциті македонці повинні були відповісти на наступне питання: «чи Виступаєте ви за членство в Євросоюзі і НАТО, приймаючи угоду між Македонією та Грецією?».

Противники угоди з Грецією, у тому числі прихильники опозиційної націоналістичної партії VMRO DPMNE, прийшли під будівлю парламенту Македонії, щоб відсвяткувати низьку явку на минулому референдумі.