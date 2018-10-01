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У Китаї відкрили дивовижний міст над морем

01.10.2018

В Китае открыли удивительный мост над моремВін побудований над морем і досягає 55 кілометрів.

У Китаї відкрили рух по найдовшому побудованому над морем шляхопроводу. Диво інженерної техніки з’єднує Гонконг і Макао. Довжина споруди становить 55 кілометрів. На даний момент там їздять тільки автобуси.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа на сторінці в Facebook.

На опублікованому ролику зображено спорудження та показано, як воно будувалося.

Міст повністю добудований, але рух по ньому відкрито поки тільки для автобусів сполученням Гонконг-Чжухай-Макао.

Шість років пішло на підготовку проекту, а на будівництво мосту – вісім. Завдяки мосту подорож від Гонконгу до Чжухая скоротиться з 3 годин до 30 хвилин. Офіційно повне рух по мосту буде відкрито до кінця року.

В Китае открыли удивительный мост над морем
В Китае открыли удивительный мост над морем

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