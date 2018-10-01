Прокурор Олександр Маслюк: яскраво виражена корупція

У прокуратурі досі працюють особи, які були причетні до переслідування активістів евромайдана і ігнорували покарання правоохоронців у ті часи.

Один з них – нинішній начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області – Олександр Миколайович Маслюк.

Нещодавно, виступаючи на форумі YES, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що органи прокуратури очищені від нечесних кадрів. Чути подібну інформацію від керівника такого найважливішого правоохоронного органу, щонайменше, дивно, адже ми опублікували кілька десятків статей про прокурорів, чесноти і незалежності яких є великі сумніви. Крім того, в нинішній системі органів прокуратури досі працюють особи, причетні до переслідування активістів евромайдана і ігнорували покарання правоохоронців у ті часи.

Знайомтеся, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області – Олександр Миколайович Маслюк.

Проживає прокурор у будинку в селищі Сад, недалеко від Сум. Площа цього житла 313 кв. м. Варто відзначити, що власником цього будинку є батько прокурора Микола Степанович Маслюк. Він став його власником у 2010 році. У свою чергу і прокурор, і його родина мають право лише на користування. Олександр Миколайович отримав це право 25.05.2010. Однак у своїй декларації за 2014 цей будинок прокурор не вказав. Більше того, він навіть не відбив право користування ним у декларації за 2015 рік.

Аналогічна ситуація і з землею під цим будинком. Її власником є також батько прокурора – Микола Степанович Маслюк. Олександр Маслюк лише користується нею з 2007 року. Але у своїх деклараціях за 2014, 2015 і 2016 роки – прокурор не вказує цю земельну ділянку.

Місцем проживання, де Олександр Маслюк зареєстрований, зазначений місто Охтирка. Саме тут він раніше працював і з 2014 року має право на користування службовою квартирою. На відміну від дому, це житло прокурор не забув вказати у всіх своїх деклараціях.

У власності сім’ї прокурора також досить дорогі автомобілі. Наприклад, Олександр Миколайович Маслюк в 2015 році придбав новеньку Toyota Avensis за 729 тис. грн. Дружина прокурора Олена Володимирівна Маслюк в 2017 році стала володаркою Toyota Rav4 2014 року випуску. Задекларована вартість авто – 119 тис. грн, хоча сьогодні таке авто коштує близько 20 тис. доларів. Також подружжя володіють ще одним Toyota Rav4, в цьому випадку 2006 року випуску. Власниками авто вони стали у 2007 році, тобто в разі купівлі – вони придбали автомобіль майже новий. Також у власності подружжя є причіп і човен.

Вдалося сім’ї прокурора і досить багато заощадити. Олександр Миколайович Маслюк на банківському рахунку має 35 тис. грн і 216 доларів, а також 150 тис. грн готівкою. Крім цього, Олександр Миколайович зайняв третій особі 64 тис. грн. А ось скільки заощадила дружина прокурора – невідомо, адже вона не надала своєму чоловікові інформацію з приводу цього.

Як бачимо, незважаючи на заяви керівництва Генпрокуратури про очищення цього органу від нечесних кадрів – це навряд чи відповідає дійсності. На жаль, через 4 роки після Революції Гідності ми досі розповідаємо про прокурорів, які займають керівні посади в часи Януковича і навіть більше – брали активну участь в революції, будучи керівниками. Олександр Миколайович Маслюк – яскравий приклад таких правоохоронців, які до того ж періодично порушують правила декларування і “забувають” вказувати своє майно.