У Росії гряде велика політична буря

Люди не відчувають, що живуть в рідній країні, вони як чужі

Нам з екранів ТБ багато розповідають про життя країни. Про життя народу. Розповідають численні політики і експерти, провідні та шоумени, артисти і режисери… Я і сам частий гість телеефірів. В якийсь момент ти ловиш себе на думці про перебування в паралельної реальності. Ведучий говорить про те, як ростуть зарплати, але ти розумієш, що народ живе в бараках, миється в кориті, а за ЖКГ платить чи не більше, ніж заробляє. Говориш про це — а у відповідь аудиторія гостей телепередачі піднімає тебе на сміх. Їм смішно. І ось ти вже майже сумніваєшся: так, може, і правда росіян все влаштовує? Може, правий депутат, розповідає мені про те, що все у всіх добре, а важкі умови життя — придумані байки? Можна сперечатися про це скільки завгодно, але хто, крім самих людей, розповість все як є? Як точно дізнатися, не побачивши своїми очима? Аж ніяк. Тому я цим літом проїхав за кермом автомобіля по всій країні від Москви до Сахаліну і, як мені здається, багато чого зрозумів про своїй країні. Насамперед повинен визнати той факт, що країну-то я і не знав.

Спочатку про помилки. Перше і яскраве відкриття: вуличний протест у Росії мертвий. Або принаймні спить міцним сном. Прокидається, буває. Як, наприклад, раптово прокинулися від летаргічного сну у вересні Далекий Схід, Володимир і, протерши спросоння очі, відкрито виступили проти «Єдиної Росії». Але це протест внутрішній — в цьому і вся різниця. Акція, яку потрібно відносити до виняткових випадків. Зрозуміла це влада? Подивимося. Висновки повинна була зробити, однозначно. І хочеться вірити, що в баштах і башточках Кремля вже активно розробляють нові технологічні підходи до виборчого процесу в цілому, і до електорату зокрема. Якщо звичну кальку не замінять, то країну втратять. У 2019 році очікується також чимало виборчих кампаній — про це слід пам’ятати.

Поки ж вся критика влади на рівні «диванних аналітиків»: ввечері, перед телевізором, до реальних дій ніхто не готовий. Тому що жити всім так добре, що і обуритися нічим? Не вгадали. Просто народ вже давно не вірить у вибори. Голосували адже не «за» ЛДПР і КПРФ. А «проти» «Єдиної Росії». Люди обдурені, залякані, живуть у злиднях і зайняті здебільшого лише тим, як вижити. Яка вже тут політична активність. Зараз це вигідно владі, але дуже скоро може стати найбільшою загрозою. Поки ж старше покоління взагалі настільки зомбовано, що готове миритися буквально з будь-якими обмеженнями, повторюючи мантру «аби не було війни», а намагається якось боротися за краще життя хіба що молодь. По-своєму боротися: молоді люди мігрують по країні в пошуках оной: з Далекого Сходу їдуть в Сибір, з Сибіру перебираються на Урал, з Уралу та інших регіонів західної частини Росії їдуть в Москву і Пітер. А хто з них поспособнее — і зовсім їде за кордон. Така сьогодні еволюція «успіху по-російськи».

Чи можна їх за це дорікнути: жити в російській глибинці дійсно важко. І часом важко побачити свій особистий світло в кінці тунелю, залишаючись там. У більшості регіонів панує усвідомлення приреченості і неможливості щось змінити в кращу сторону. Варто тільки самому спробувати зробити щось хороше, створити успішне підприємство, наприклад, як тут же з’являються місцеві царьки і або знищують, або забирають собі. А нескінченне російське терпіння, призводить лише до загальної апатії. Прикладів маса, поділюся кількома. Сумна Оренбурзька область. Ті ж рейдерські захвати з ОМОНом — норма для цього регіону. Приходять «маски-шоу», захоплюють тваринницьке підприємство, і нікому немає справи. А взагалі весь Оренбург нагадує якусь гігантську промзону: все сіре, похмуре. На вулицях п’яні люди маргінального вигляду, які просять грошей на сигарети і дешевий алкоголь. У ці моменти як не можна краще відчуваєш всю глибину марксівського «буття визначає свідомість». Людям дійсно передається душа міста.

Така ж ситуація і в Саратові — вони з Оренбургом немов близнюки. Навіть люди схожі, тільки, як не дивно, в Саратові вони злі і сильно незадоволені місцевою владою і її діями. Ось, наприклад, Саратовська обласна дума продовжила дію локального закону про споживчому кошику: фінансову частину залишили у розмірі 3 тисяч рублів на місяць до 2020 року. Ви тільки вдумайтеся — 3 тисячі! Як на таку суму людина може харчуватися місяць? А ще в Саратовській області один з найнижчих середньодушовий дохід серед всіх регіонів Росії і найгірші дороги: тільки 9% дорожньої мережі відповідає нормативам. Чого вже тут дивуватися, що люди наповнені злістю і апатією?

Народ повсюдно заляканий. У Башкирії деякі люди прямо говорили: «А у нас всі-всі телефони прослуховуються». І тим не менше це один з небагатьох регіонів, де я побачив, що якийсь протест все-таки проривається: місцевий підприємець з Стерлітамака влаштував голодування проти незаконної конфіскації його бізнесу. Наскільки людина повинен був впасти у відчай, щоб виконати таке в заляканій Башкирії?

Взагалі люди повсюдно незадоволені регіональною владою. В Алтаї регіон буквально загадили привізним сміттям. Про Забайкаллі я взагалі мовчу, це геть убитий регіон. В селищній адміністрації туалет — відійти за паркан! Ми все ще говоримо про блокчейне і цифровій економіці? Хоча Забайкальський край і Читу варто відзначити особливо: там невдоволення місцевою владою, які просто кинули людей у важку хвилину після повені один на один з бідою, досягло такого рівня, що страх відійшов на другий план. Ось там люди готові йти на будь-які радикальні заходи, аби домогтися уваги чиновників. Але це виняток, який лише підтверджує загальне правило: протест по країні в цілому тихий, не виходить за межі кухні.

Але головна біль — це, звичайно, Далекий Схід. Що там діється! На Камчатці промисловці з-за рекордного улову просто викидають на берег гнити рибу тільки для того, щоб не знижувати ціни на ринку. Якщо не вірите, загляньте в Мережу, там повно таких відео: йдуть остров’яни по березі, гори лосося тухнуть, ножем розпорюють — звідти лізе ікра. Але простим смертним ловити лосося без платної ліцензії не можна — це вже стаття. На те, що Росриболовство або інші федеральні органи звернуть на них увагу, ніхто вже й не розраховує. Москва далеко, для Далекого Сходу це взагалі зовсім інший і незнайомий світ. На Сахаліні намагаються впровадити губернаторську програму «Три хвоста», що дозволяє місцевим жителям виловлювати до 3 горбуш без всяких дозволів. Це хоч щось, але зрозуміло ж, що лише цієї локальної мірою ситий не будеш: потрібні рішення на федеральному рівні. А тут поки тільки палки в колеса: то ж Росриболовство «Трьом хвостах» противиться, немов боїться, що народ їх объест.

А в Амурській області місцева влада плювати хотіли і на рибу, і на населення. Москвичі приїжджають і вигрібають все з річки Амур мережами, а місцевим жителям ловити (у всіх сенсах) нічого. Там люди вже думають тільки про одне: коли ж Китай — який зовсім поруч, через річку, — нарешті їх забере до себе. Кому-то чекати вже набридло: продають або здають квартири в Благовєщенську і переїжджають жити до китайського міста Хейхе.

Люди не відчувають, що живуть в рідній країні, вони як чужі. Ось це відчуття відчуженості і покинутості характерно для всіх регіонів. Яскравий приклад — ошукані пайовики. Їх сотні тисяч по всій Росії. На страховки розраховувати не доводиться, а регіональні влади прикладають чималі зусилля, щоб пайовиків ніхто не помічав на федеральному рівні. Хоча гласність — це пугало для влади і рішення багатьох проблем. Але, на жаль, формат гласності «знизу» сьогодні максимум — це пара дзвінків на «Пряму лінію» президенту.

Суспільство довго чекало зворотного зв’язку, але так і не дочекалося. Де ситуація ще більш-менш терпимо, або звична у вищій мірі), там панує тихе апатичний невдоволення з нотками злості. Як в Саратові. Люди готові щось робити, лише коли виявляються зовсім загнаними в кут, доведеними до відчаю. Це дуже небезпечна тенденція: будь напруженої ситуації потрібен свій клапан, який стравлює тиск. Але таких клапанів ніде немає, і найсумніше, що влада не бачать в них необхідності. А це вже загрожує великим вибухом.

Російська влада довго дотримувалася тактики утримання народу в їжакових рукавицях. Бідним народом зі зламану волею простіше управляти: кожен займається лише питанням власного виживання, тут вже не до протестів та інших проявів невдоволення. Будь-які ж спроби вистрибнути з котла моментально купировались, а висвітлення в ЗМІ викорінювалося. До певного часу така тактика дозволяє чиновникам триматися своїх місць: на регіональному рівні все тихо і спокійно, а це дозволяє створювати красиві звіти їх кураторам в Кремлі. І всі задоволені. Але палицю перегнули, за Читой скоро підуть інші регіони, бо політичне поле в країні зруйновано.

Можна не гадати, коли ж тиск в котлі підніметься до критичної відмітки, — це кінець листопада, коли набудуть чинності нові антиросійські санкції. Ось тоді пояси людям так доведеться затягнути, що стане неможливо дихати. Високу напругу в умовах зруйнованого політичного поля зазвичай знімається кривавою війною. Але зовнішніх ворогів, готових відкрито воювати на території Росії, зараз немає. Навіть США на це не підуть — у них тактика маніпулювання іншими народами. А ось розбрат всередині країни — це запросто.

Варіантів виходу, якщо не хочемо такого сценарію, два: або домовлятися з США про зняття санкцій і встановлення ділових відносин (а це неможливо — занадто висока ціна), або влади розгортаються обличчям до регіонів і звертають увагу на проблеми людей. Пора визнати, що «Картковий будиночок» звалився. Влада повинна сказати: «Ми розуміємо, що отримуємо урок від суспільства і почасти від регіональних еліт, і ми розуміємо, що трохи переборщили з спробою насадити померлу політичну систему на те, що зараз існує, і ми хочемо, звичайно, перезавантажити цю систему».