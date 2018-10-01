Британія відправляє своїх солдатів на кордоні Росії

Росія знову зайнялася військовими базами часів Радянського Союзу.

Великобританія планує перекинути 800 військовослужбовців на нову військову базу на півночі Норвегії в рамках “стратегії оборони Арктики” від російської загрози, заявив в інтерв’ю таблоїду The Telegraph британський міністр оборони Гевін Вільямсон.

Саме так Лондона хоче відреагувати на сильно зросла за останні роки активність Москви в арктичному регіоні.

За словами Вільямсона, Росія знову зайнялася військовими базами часів Радянського Союзу. Крім того, активність підводних човнів в регіоні до рівня нагадує часи “холодної війни”.

У цьому світлі Сполучене Королівство вважає необхідним продемонструвати свою присутність в Арктиці і захистити свої інтереси в цьому регіоні, зазначив глава британського Міноборони.

Також на новій військовій базі розмістяться військовослужбовці з Норвегії, США та Нідерландів.

Крім того, Гевін Вільямсон нагадав про найбільших з часів “холодної війни”, військових навчаннях НАТО, які пройдуть в жовтні і листопаді. У них візьмуть участь 40 тис солдатів і офіцерів з 30 країн Альянсу і партнерів. Крім того, буде задіяно безпрецедентна кількість військової техніки: 130 літаків, 70 кораблів і понад 10 тис транспортних засобів.