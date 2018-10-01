Ціна Brent перевищила позначку в $84 за барель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання в ході вечірніх торгів. Вартість Brent перевищила позначку в $84 за барель вперше з 10 листопада 2014 року.

Так, за ссостоянию на 18:38 мск грудневі ф’ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали в моменті на $1,36, до $84,18 за барель.

Вартість ф’ючерса на BRENT на листопад на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $1,09 до $74,34 за барель.

Нафта дорожчає на тлі побоювань значного дефіциту палива на світовому ринку.