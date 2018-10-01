100 найбільших держкомпаній майже в два рази збільшили прибуток

100 найбільших держкомпаній України за результатами 2017 року отримали 44,4 млрд грн прибутку, тоді як у попередньому році цей показник становив 26,4 млрд грн, що на 38,5% менше.

Про це стало відомо зі звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній склала понад 1,5 трлн грн, що майже на 5% більше, ніж на кінець 2016 року

У список найбільш прибуткових компаній увійшли Нафтогаз, Адміністрація морських портів, Центренерго, Укренерго та аеропорт Бориспіль.

Чистий прибуток Нафтогазу в минулому році становила 39,3 млрд грн, тоді як у 2016-му – 17,8 млрд грн. Дана сума складає 88,5% загального фінансового портфеля топ-100 держкомпаній, відзначили в міністерстві.

У той же час підприємства електроенергетичної галузі в 2017 році знизили прибуток на 33% – до 4 млрд грн. Чистий прибуток Укренерго за 2017 рік скоротилася з 3 млрд грн до 1,7 млрд грн. При цьому Центренерго стала єдиним енергогенеруючим підприємством, яке в 2017 році збільшила прибуток у п’ять разів порівняно з 2016 роком – до 1,9 млрд грн.

Значно поліпшили фінансові показники підприємства транспортної галузі – їх прибуток склав 5,5 млрд грн, тоді як в 2016 році був зафіксований збиток у розмірі 4 млн грн. Таким чином, фактичний зростання прибутку збільшився в 15 разів, зазначили в Мінекономрозвитку. Наприклад, прибуток Адміністрації морських портів за підсумками 2017 року склав 3,6 млрд грн, що на 6,5% менше, ніж в 2016 році. Прибуток же аеропорту Бориспіль була на рівні 1,7 млрд грн (на 25% більше, ніж у 2016 році).

Підприємства вугільної промисловості завершили 2017 рік зі збитками в розмірі 3,1 млрд грн. Підприємства хімічної галузі скоротили збиток на 60% – до 1,3 млрд грн в 2017 році порівняно з 3,2 млрд грн у 2016 році.

Також погіршився фінрезультат підприємств машинобудівної галузі. Їх прибуток скоротився майже на 86% – до 5 млрд грн в 2016 році до майже 0,7 млрд грн в 2017-му.

Харчова промисловість і сільське господарство закінчили 2017 рік зі збитками на рівні 1,2 млрд грн, що вдвічі більше показника 2016 року.