У МЗС РФ прокоментували провал референдуму про зміну назви Македонії

Явка 36,8% не дозволяє визнати плебісцит відбувся.

У МЗС РФ зраділи провалу референдуму щодо зміни назви Македонії, зазначивши, що македонські виборці проігнорували нав’язаний ззовні вибір.

“Явка 36,8% не дозволяє визнати плебісцит відбувся (для цього необхідно 50%) і недвозначно свідчить, що македонські виборці віддали перевагу бойкотувати грубо нав’язувані ззовні Скоп’є і Афінам рішення – провідні політики з країн НАТО та Євросоюзу безпосередньо брали участь у розгорнутій пропагандистської кампанії, без сорому втручаючись у внутрішні справи цієї балканської країни”, – заявили в МЗС РФ.

У відомстві побачили прискорене втягування Македонії в НАТО в тому, що керівництво ЄС і Альянсу привітав результати референдуму.

“Наша принципова позиція залишається незмінною: довгострокове рішення може бути знайдено тільки самими сторонами, без втручання ззовні, виключно в рамках правового поля і з опорою на широку громадську підтримку”, – заявили в МЗС РФ, зазначивши, що угоду з Грецією суперечить міжнародному праву.

Як повідомлялося, референдум про зміну назви Македонії визнали таким, що не відбувся через низьку явку виборців.

За офіційними даними Державної виборчої комісії, після обробки 100% бюлетенів, явка на референдумі склала 36,91%, тоді як законодавство вимагає участі більше 50% виборців.

Зміна назви країни на Північну Македонію підтримали 91,46% громадян, які взяли участь у голосуванні. Проти виступили 5,65%.