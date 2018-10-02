Біля урядової будівлі в Барселоні відбулися сутички

Демонстранти зіткнулися з поліцією.

Співробітники каталонської поліції (Моссос д Эсквадра) застосували в понеділок силу проти групи учасників акції протесту біля парламенту регіону в Барселоні.

Зіткнення відбулися після того, як частини правоохоронців довелося закритися в будівлі палати від протестувальників. Інцидент стався після ходи прихильників незалежності Каталонії з нагоди першої річниці референдуму про вихід регіону зі складу Іспанії.

Демонстрація завершилася біля парламенту регіону, де забезпечували безпеку регіональні правоохоронні органи. Незабаром присутнім вдалося прорвати поліцейський кордон і підійти впритул до будівлі. Наголошується, що учасники акції обклеїли двері парламенту стікерами.

Крім того, правоохоронцям довелося застосувати силу для розгону демонстрантів у головного поліцейського управління в Барселоні. Учасники акції намагалися оточити будівлю і кидали у співробітників правоохоронних органів жерстяні банки.

Як написав у “Твіттері” колишній каталонський лідер Карлес Пучдемон, коментуючи подію, “якщо вони [демонстранти] використовують насильство, вони не з 1 жовтня, ми зробили це [референдум] з відкритими обличчями і мирним чином”.

Як повідомлялося, в Каталонії у річницю референдуму про незалежність регіону протестувальники почали блокувати автомагістралі та залізничні шляхи на північному сході регіону з вимогами провести нове голосування щодо статусу регіону

1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшло голосування з питання про вихід зі складу Іспанії. У ньому взяли участь 2,28 млн з 5,31 млн мали право голосу каталонців, при цьому 90,18% учасників плебісциту висловилися за незалежність. Мадрид спочатку вважав цей референдум нелегітимним.

На референдум прийшли 2,3 млн з 5,2 млн каталонців, незважаючи на протидію гвардійців. І 90% жителів автономії, які прийшли на виборчі дільниці, підтримали незалежність. Слідом за цим 27 жовтня парламент автономії ухвалив резолюцію про проголошення незалежної республіки.

У відповідь Сенат (верхня палата парламенту країни) Мадрида схвалив прохання про введення в дію 155-ї статті конституції королівства, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволила обмежити самоврядування Каталонії.