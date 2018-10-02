Гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 1 жовтня, на рівні 28,2699 грн/долар, таким чином національна валюта зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем (28,2982 грн/долар у п’ятницю, 28 вересня).

Зазначимо, що уряд у проекті державного бюджету України на 2019 рік заклав на кінець наступного року курс національної валюти по відношенню до долара на рівні 29,4 гривень/долар. Український бізнес прогнозує його на рівні 30 гривень/долар.

Аналітики інвестбанку Goldman Sachs прогнозують зростання курсу нацвалюти в перспективі 12 місяців і до кінця 2018 року до 24,8 грн/долар.

Однак, згідно з прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), за підсумками поточного року очікується зниження курсу гривні c 28,1 до 28,5 грн/ долар з наступним ослабленням до 29,4 грн/долар на кінець 2019 року. Плавна девальвація гривні продовжиться на 3,2% в рік, і до кінця 2021 році курс досягне позначки у 30,7 грн/долар.