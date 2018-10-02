На кордоні КНДР і Південної Кореї почали демонтувати міни

Країни посилили співпрацю у сфері безпеки.

Південна Корея і КНДР почали розмінування уздовж спільного кордону.

«Війська Північної і Південної Кореї почали видаляти наземні міни вздовж спільної укріпленої межі», – йдеться в повідомленні.

Деталі проекту були узгоджені під час саміту в минулому місяці в Пхеньяні, столиці Північної Кореї, між Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

У заяві міністерство підкреслило, що обидві сторони погодилися видалити всі наземні міни в так званому Об’єднаному районі безпеки в Панмунджуме протягом наступних 20 днів.

Однак Північна Корея ще на підтвердила, що її війська почали цей процес.