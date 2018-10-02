У Франції помер легендарний шансоньє

Французький шансоньє, композитор і поет Шарль Азнавур помер у віці 94 років. Про це повідомили в Twitter AFP. Причина смерті поки не розкривається.

За свою кар’єру Азнавур записав понад 1300 пісень і більше 100 альбомів. Разом з ним співали такі легенди, як Френк Сінатра, Лайза Мінеллі, Лучано Паваротті та багато інших.

У 1998 році Азнавура називали найкращим естрадним виконавцем XX століття. Також він знімався в кіно. Його запам’ятають за ролями в таких картинах, як “Диявол і десять заповідей”, “Бляшаний барабан” і “Стріляйте в піаніста”. У 1997 році Азнавур отримав премію “Сезар” за заслуги перед кінематографом, а в серпні 2017-го — зірку на Алеї слави в Голлівуді.