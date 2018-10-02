Коли літр бензину А-95 подорожчає до 40 гривень

Щоранку водіїв чекає розчарування при вигляді цінників на автозаправках: вже більше місяця пальне щодня дорожчає.

Тільки за минулі вихідні середня вартість палива зросла на 12-22 копійки, в залежності від марки. Причому деякі великі мережі підняли ціну відразу на 1,10 грн за літр. У понеділок, 1 жовтня, середня по країні вартість літра бензину А-95 становить 32,20 грн, дизельного палива — 30 грн, а зрідженого газу 15,09 грн.

Зараз головною причиною подорожчання пального на українських заправках, так і в усьому світі, стало помітне зростання вартості нафти. Ціна бареля нафти марки Brent вже перевищила 83 долара. Найнеприємніше, що найбільші видобувні компанії і нафтотрейдери прогнозують хто 90, а хто і 100 доларів за барель до кінця нинішнього року.

«На жаль, ситуація напружена і хороших прогнозів немає. Ми бачимо, що за рік вартість нафти піднялася вже майже в півтора рази. Рік тому Brent коштував 55 доларів, а сьогодні — 83 долара. Причому зростання триває», — розповів «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Про словами експерта, нинішня ситуація в першу чергу пов’язана з оголошеними Дональдом Трампом санкціями проти нафтової промисловості Ірану — одного з найбільших світових постачальників нафти.

«Санкції створили умови для помітного зниження пропозиції нафти на ринку, що і спричинило підвищення цін, — зазначив Куюн. — Залишається надія на те, що США як найбільші в світі споживачі нафти і нафтопродуктів вплинуть на ситуацію, яку самі ж і спровокували. До того ж внутрішній ринок Америки вкрай чутливий до зростання вартості нафти, навіть більш чутливий, ніж український.

Справа в тому, що у нас вартість нафти в роздрібній ціні літра бензину становить близько 40%, решта — це податки і витрати трейдерів. А в США, де оподаткування нафтопродуктів практично немає, ціна бензину безпосередньо залежить від вартості нафти. Тому в США кожен цент подорожчання нафти тут же відбивається на вартості пального на АЗС і водії це відчувають моментально. А невдоволення населення може вплинути на дії уряду США. Тому що ціна в 100 доларів за барель нафти дуже боляче вдарить по всім споживачам у світі.

Що стосується України, то, за нашими розрахунками, якщо нафта подорожчає до 100 доларів, то літр бензину в Україні буде коштувати 38-40 грн, а дизельного палива — 36-38 грн.

На сьогоднішній день залишається потенціал для зростання роздрібних цін. Причому внутрішні ціни не встигають за зовнішніми. Тобто оптова вартість закуповуваного трейдерами імпортного палива зростає швидше роздрібних цін на вітчизняних АЗС. Тому можна сміливо прогнозувати, що в найближчий тиждень ми будемо спостерігати стабільне зростання вартості літра пального в середньому на 50 копійок. Але я все ж сподіваюся, що таке подорожчання триватиме не дуже довго. Адже чим вище ціна, тим нижче споживання пального. Люди просто менше користуються авто. І оператори АЗС це прекрасно розуміють.

До речі, вже зараз є деякі прогнози, що слідом за нинішнім зростанням відбудеться різкий обвал вартості нафти і нафтопродуктів. Поживемо — побачимо”.