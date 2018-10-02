Нацбанк констатує стабілізацію гривні на валютному ринку

Вересневий курс долара в Україні залишився майже на рівні серпня. Національний банк України констатує стабілізацію гривні у вересні.

“Протягом вересня ситуація на валютному ринку стабілізувалася. Це стало результатом зниження ажіотажного попиту на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. На останньому відновилося переважання пропозиції готівкової іноземної валюти з боку населення над попитом на неї”, – йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ.

Для підтримки стабільності гривні регулятор виходив на валютний ринок, продавав і скуповував валюту. У вересні сальдо операцій НБУ з іноземною валютою набула позитивних значень (близько 53 млн доларів), перевищивши 0,6 млрд доларів з початку року.

“В результаті за підсумками вересня офіційний обмінний курс гривні до долара США і євро залишився практично на рівні попереднього місяця. Номінальний ефективний обмінний курс гривні в липні-серпні знецінився, незважаючи на послаблення інших валют країн-основних торгових партнерів України до долара США. Це на тлі нижче в місячному вимірі інфляції в Україні порівняно з країнами-основними торговельними партнерами зумовило ослаблення реального ефективного обмінного курсу гривні в серпні (на 1,7% м/м). У той же час реальний ефективний обмінний курс залишався сильніше, ніж рік тому (на 4,2%)”, – уточнили в НБУ.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 жовтня, офіційний курс долара США становить 28,26 грн, євро – 32,72 грн.

У держбюджеті-2018 заклали курс 29,3 грн за долар, а в минулому році – 27,2 грн.

За прогнозами Кабміну, у кінці 2019 року курс долара в Україні складе 29,4 гривні. Попередній урядовий прогноз (основний сценарій розвитку економіки) щодо вартості долара був таким: 2019 рік – 28,2 грн, 2020 рік – 29,7 грн, 2021 рік – 30,4 грн.

Згідно з даними опитування НБУ у другому кварталі 2018-го, більшість представників українського бізнесу прогнозували середній обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців на рівні 28,63 грн. Прогноз у першому кварталі був вище – 29,53 грн.

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Історичні антирекорди гривні щодо іноземних валют в офіційні курси НБУ: долар США 26 лютого 2015-го досяг найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35,66 грн.



