Для сім’ї і бізнесу: за скільки можна взяти старий мікроавтобус у Литві

Багато українські автолюбителі більш-менш знайомі з цінами на старі легкові автомобілі в Європі. А ось з мікроавтобусами справа йде інакше. Намисто користуються гарним попитом в Україні, але за скільки їх можна придбати, наприклад, у Литві?

У Литві зараз, тобто восени 2018 року, можна придбати Volkswagen Multivan 2010 року в комплектації Comfort Long з двигуном 2,0 л потужністю 149 л. с. і автоматичною коробкою передач за 16 500 євро. Шкіряний салон. Автомобіль знаходиться в хорошому стані.

Вантажопасажирський фургон Nissan Primastar 2005 року випуску можна придбати за 4 500 євро. Салон виглядає гідно. Автомобіль знаходиться в хорошому стані.

Пасажирський Opel Vivaro 2003 року з 2,0 л бензиновим двигуном коштує 3 600 євро. Автомобіль в нормальному стані.

Volkswagen Caddy 2012 року у відмінному стані – 5 230 євро, Mercedes Sprinter 2014 року – 11 900 євро, Mercedes Sprinter 2012 року – 8 250 євро.

Загалом, ціни на старі мікроавтобуси в Литві різні, а вибір – великий. Головне – бути уважним при покупці.