Соціологи назвали кількість британців, які виступають проти Brexit

На даний момент більшість жителів Великобританії не хоче залишати ЄС.

Більше половини громадян Великобританії проголосували б за членство в Європейському Союзі у разі проведення повторного референдуму.

52% британців підтримують членство у ЄС, а 48% – як і раніше хочуть вийти з блоку. Дані цифри розраховані як середнє значення з шести останніх опитувань в період з 21 серпня по 10 вересня.

Проте соціологи відзначають, що перемога тих, хто сподівається скасувати рішення про вихід з ЄС, прийняте два роки тому, багато в чому залежить від голосів тих, хто не брав участь у першому референдумі.

“Дійсно, кампанія “Remain” (за членство в ЄС. – Ред.) користується перевагою в опитуваннях. Але вона дуже сильно залежить від вподобань тих, хто не голосував два роки тому, і з імовірністю 2 до 1 говорить, що підтримає членство в ЄС. Залучення їх до участі у другому голосуванні може виявитися серйозною проблемою”, – сказав старший науковий співробітник Національного центру соціальних досліджень (NatCen) Джон Кертіс.

У Британії ведеться кампанія за повторний референдум з Brexit, але прем’єр-міністр Тереза Мей виключила його проведення.

Як відомо, на референдумі 23 червня 2016 року 51,9% британців підтримали вихід з ЄС, тоді як 48,1% проголосували проти Brexit.