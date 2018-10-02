Повінь – зміна системи

Menu
Close

Соціологи назвали кількість британців, які виступають проти Brexit

02.10.2018

Социологи назвали количество британцев, выступающих против Brexit На даний момент більшість жителів Великобританії не хоче залишати ЄС.

Більше половини громадян Великобританії проголосували б за членство в Європейському Союзі у разі проведення повторного референдуму.

52% британців підтримують членство у ЄС, а 48% – як і раніше хочуть вийти з блоку. Дані цифри розраховані як середнє значення з шести останніх опитувань в період з 21 серпня по 10 вересня.

Проте соціологи відзначають, що перемога тих, хто сподівається скасувати рішення про вихід з ЄС, прийняте два роки тому, багато в чому залежить від голосів тих, хто не брав участь у першому референдумі.

“Дійсно, кампанія “Remain” (за членство в ЄС. – Ред.) користується перевагою в опитуваннях. Але вона дуже сильно залежить від вподобань тих, хто не голосував два роки тому, і з імовірністю 2 до 1 говорить, що підтримає членство в ЄС. Залучення їх до участі у другому голосуванні може виявитися серйозною проблемою”, – сказав старший науковий співробітник Національного центру соціальних досліджень (NatCen) Джон Кертіс.

У Британії ведеться кампанія за повторний референдум з Brexit, але прем’єр-міністр Тереза Мей виключила його проведення.

Як відомо, на референдумі 23 червня 2016 року 51,9% британців підтримали вихід з ЄС, тоді як 48,1% проголосували проти Brexit.

Читайте також:   У Венесуелі В результаті ДТП загинули сім осіб, повідомили ЗМІ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *