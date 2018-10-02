Тимошенко пообіцяла Порошенко “політичний кінець”

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко впевнена, що вибори президента стануть “політичним кінцем” для нинішнього президента Петра Порошенка і його партії.

Про це вона заявила в понеділок на погоджувальній раді в парламенті.

“Вам, шановні друзі, через 6 місяців політичний кінець”, – заявила вона, звертаючись до голови фракції БПП Артуру Герасимову.

Це була її реакція на його виступ, в якому Герасимов в черговий раз звинуватив Тимошенко в підтримці інтересів Кремля в Україні.

Зокрема, лідер фракції БПП згадав, як Тимошенко заявляла про намір ліквідувати “Нафтогаз України”, і пояснив, що це робиться на догоду російській владі, адже українська компанія судиться з “Газпромом”.

Крім того, Герасимов звинуватив главу “Батьківщини” у спробах заблокироватьпереговоры України і ЄС, щоб Росія виграла час для строительствагазопровода “Північний потік 2”.

Тимошенко назвала це виступ темником від президента.

“Це говорить про те, що Порошенко визначився, хто його головний опонент на президентських виборах”, – заявила вона.

Тимошенко також висунула відповідні звинувачення Герасимову. Вона розповіла, що його радник Ігор Безлер “не просто злочинець, а людина, яка вбиває українців”.

“І Артур Герасимов буде нас вчити, як любити Україну разом з Порошенко, який торгує з Росією і який служить Росії і прикривається фальшивымпатриотизмом”, – підкреслила вона.

Крім того, лідер “Батьківщини” заявила, що Порошенко з оточенням перед виборами, знаючи, що програють, спробують скупити за безцінь “майже половину” газотранспортної системи України.

Щодо “Нафтогазу” Тимошенко пояснила, що збирається лише відсторонити його від посередництва на ринку газу, однак хоче залишити як юридична особа, щоб і далі збирати борги “Газпрому”.