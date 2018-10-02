«Приїхали на евробляхах з «калашниковими». Як рейдери з колишніми добробатовцами грабують селян і причому тут Мін’юст

Силові захоплення агропідприємств стали в Україні звичним явищем. Не встигли отзвучать звуки пострілів в Харківській області (нагадаємо, що в середині вересня там розстріляли мітинг в підтримку фермера Олександра Суворого у якого намагалися відібрати рейдери сільськогосподарське підприємство) як спортивного вигляду хлопці в масках приїхали в Кіровоградську область, щоб вкрасти урожай. Аналогічна історія нещодавно сталася під Києвом.

ЗМІ вирішили з’ясувати, чому влада спокійно спостерігає за збройними сутичками через поділ бізнесу на селі і до чого може призвести ця «битва за врожай».

Прогнали комбайнерів

В останній тиждень жнив на поля поблизу селища Маслівка Миронівського району Київської області прибули люди в чорних масках на машинах з литовськими номерами. Погрожуючи автоматами Калашникова вони змусили збирали урожай пшениці та соняшнику комбайнерів покинути поле.

«Приїхали, на «евробляхах», накачані, обличчя закриті і давай нас гнати автоматами з поля! — розповідає комбайнер Віталій. – Ну, ми й пішли. Техніку довелося залишити. А, що робити? Перелякалися так, що ноги півдня тремтіли!»

Крім трьох комбайнів, на полі залишився КАМАЗ з 16-ма тоннами соняшнику і не зібраний врожай. В те, що відбувається спробувала втрутитися служба охорони ТОВ «Імпульс плюс». Саме це підприємство навесні засіяло поля в Масловці. Але сили були не рівні.

«Їх сто п’ятдесят чоловік з автоматами, а нас п’ятеро з «гумою»! – говорить «Країні» начальник охорони Сергій Єрохін. — Ми запитали їх на якій підставі вони діють. Зажадали показати дозвіл на зброю. Але вони з нами навіть розмовляти не стали. Не те, щоб документи показувати».

Ближче до ночі рейдери залишили поле, але з села не поїхали. А на їх місце прибула поліція Миронівського району і бійці батальйону «Миротворець».

Начальник поліції району Сергій Проценко особисто повідомив представникам «Імпульс плюс», що їх урожай і техніка арештовані. Тому тепер поля цілодобово охоронятимуть поліцейські патрулі.

Насіння в Камазі шкода! – бідкається Сергій Єрохін. – Вона ж там вже згнила. Відігнали б у сховище, а потім розбиралися».

Втім, вже на наступний день на поля зайшла техніка іншого підприємства — ТОВ «Обрій» і почала збирати врожай.

«Поліція спокійно дивилася як вони машинами вивозили те, що ми виростили, — продовжує Єрохін. — Ще й зважувала мішки з урожаєм перед надсиланням кожного КАМАЗА. По суті, нас просто грабували з згоди правоохоронців!».

«У загальній складності рейдери вивезли з Масловських полів урожай на суму близько мільйона доларів, – розповідає адвокат громадської організації «Бізнес-варта» Андрій Наход. – Нікого не цікавило, що раніше цей урожай у «Імпульс плюс» купила компанія «Юг-Агрострим». А значить, постраждало два підприємства. Де зараз знаходиться урожай ніхто не знає».

Судові війни

Першопричина конфлікту в Масловці — який спір між двома агропідприємствами.

«За часів Радянського Союзу це була колгоспна земля – розповідають місцеві жителі. — Після розвалу СРСР вона перейшла в розпорядження сільськогосподарського підприємства «Масловська». Але таке становище не влаштовувало іншу місцеву компанію — ТОВ «Обрій».

Кілька років тому, «Масловська» уклало договір про спільну діяльність з ТОВ «Імпульс плюс». На підставі цього документа навесні 2018 року компанія засіяла поля. А також продала майбутній урожай «Південь-Агростриму». Але життя внесло свої корективи в ці плани.

«Уже після закінчення посівної в кінці квітня 2018 року підприємство ТОВ «Обрій» домігся свого і в судовому порядку оскаржило права «Масловського» на землі, — продовжує Андрій Наход. — Більш того, суд прийшов до висновку, що договір між «Масловским» та «Імпульс плюс» не дійсний. На цій підставі правоохоронці заарештували техніку «Імпульс плюс».

Цю інформацію нам підтвердили в ГУ МВС Київської області.

«Договір між «Масловским» і ТОВ «Імпульс плюс» був підписаний від руки і не зареєстрований як належить за законом, — каже речник поліції Київщини Микола Жукович. – Це і стало підставою для дій поліції. Якби ми не втрутилися, в Масловці могли б відбутися сутички між сторонами конфлікту. Поліція діяла в рамках закону. За фактом звернень громадян з обох сторін порушено кримінальні провадження. Будемо розбиратися».

Між тим, ТОВ «Імпульс плюс» витратив гроші на посів урожаю. Та ще й залишився винен «Південь-Агростриму».

«У вітчизняному законодавстві немає прямої відповіді на питання, кому належить врожай в такій ситуації, – говорить адвокат Андрій Наход. – Судова практика така, що урожай збирають ті, хто його посадив. Адже під час посівної вони понесли певні витрати. І, на мій погляд, це правильно. Навіщо було надсилати хлопців з калашами і лякати комбайнерів? Красти урожай проданий іншій компанії?».

Атаки по вихідних

Зазначимо, що в останні роки подібні ситуації Масловської виникають по всій країні. Але офіційної статистики про кількість рейдерських захоплень в Україні не існує. Справа в тому, що правоохоронні органи просто списують відбувається на шахрайство або хуліганку.

«Не забувайте про те, що місцеві суди або правоохоронні органи часто–густо знаходяться «в доле» або змові з рейдерами – зазначає директор «Бізнес-варти» Ольга Матвєєва. – Тому, нерідко поліція просто не зацікавлена в тому, щоб порушувати кримінальні справи за фактом рейдерства і належним чином їх розслідувати».

«За неофіційними даними тільки в 2017 році в Україні було близько 700 рейдерських захоплень, – зазначає Андрій Наход. – А за офіційною статистикою – близько 80-ти. У цьому році кількість подібних випадків, ймовірно, збільшилася в два, а то і в три рази. До речі, ситуацію в Масловці можна назвати типовою. Рейдери завжди намагаються знайти слабкі місця у компанії–жертви (наприклад, неправильно оформлені документи). А потім використовують ці факти, щоб в судовому порядку домогтися права заволодіти майном підприємства і швидше його продати. Це і не дивно. Умови ведення бізнесу в нашій країні такі, що робити його повністю легальним просто неможливо».

Цікаво, що більшість рейдерських атак відбуваються у вихідні дні. У цей час не працюють суди. Так і поліцейське начальство відпочиває. Значить, ніхто не буде заважати.

«Жоден рейдерське захоплення тепер не обходиться без силової підтримки – зазначає Ольга Матвєєва. – Деякі, рейдери наймають «титушек» в борцівських клубах. Інші, екс-бійців АТО».

«Прийняв для себе рішення — рейдерство так рейдерство»

Замовлення на рейдерські атаки «атошникам» приходять від посередників. Не секрет, що в останні два роки в Україні в рази збільшилася кількість охоронних фірм, які беруть на роботу колишніх бійців. Саме, для участі в захопленнях бізнесу.

«Я воював на Донбасі – розповідає екс-боєць «Айдара» Андрій. – Повернувся додому – роботи немає. Тут подзвонили побратими і кажуть: давай, до нас в охоронну фірму! Щомісячна зарплата у мене близько 12 тисяч гривень. Дозвіл на зброю є. Якщо треба виїхати на захід, де доводиться застосовувати фізичну силу йде доплата. У нашій фірмі 50 доларів США за один день відрядження. Але від бійців «Донбасу» я чув, що є фірми, які платять більше: від 70 до 100 доларів в день».

Докорів сумління за участі у рейдерських захопленнях більшість колишніх атошников не відчувають. Хоча й розуміють, що діють всупереч закону.

«Я спочатку був на Майдані, а потім пішов воювати в АТО, – каже, який просив не називати його імені колишній боєць батальйону Донбас. – Думав, б’юся за світле майбутнє, був поранений. Повернувся і зрозумів, що нікому в цій країні не потрібен. Нічого змінюватися на краще тут не буде. Всіх цікавить тільки власний гаманець, скрізь корупція. Хочеш жити – бери участь у схемах. От і прийняв для себе рішення: рейдерство так рейдерство. Хоч сім’ю буде чим годувати. Правда своєму синові я про це не розповідаю. Хай краще думає, що його тато – герой».

«Бізнес в нашій країні ніколи чесно не грав, — говорить ще один атошник Андрій. – Усі намагаються не платити податки. Хапнути щось задешево. Не розплатитися з працівниками. Чому я мушу переживати із-за того, що заробляю на війні «бизнесюков» один з одним?».

Схеми «віджиму»

Схем, які використовують рейдери для захоплення аграрних підприємств безліч.

«Спочатку рейдери знаходять хорошу землю, яка дає багатий урожай, чи прибуткове господарство, – розповідає Андрій Наход про одну з найпоширеніших схем. – Потім через голову сільради дізнаються, кому вона належить і умовляють пайовиків переписати договору оренди. При цьому обіцяють людям більше грошей за оренду або підносять себе як меценатів: мовляв, упорядкуємо село і збудуємо дитячий садок. Хоча насправді мета у них одна: забрати землю або вкрасти урожай».

Буває і так, що за замовленням рейдера «чорний» нотаріус або держреєстратор підробляють довіреність або договір на будь-яку операцію (наприклад, на покупку нерухомості або землі). А потім змінює в реєстрі Мін’юсту дані про власників. Простіше кажучи, замість прізвищ реальних власників вписує прізвища рейдерів. Після цього з офісом нотаріуса або держреєстратора щось відбувається. Наприклад, пожежа або повінь. Причому, ПП влаштовує сам господар, щоб приховати сліди злочину.

Як кажуть експерти, одна дія держреєстратора коштує 10 тисяч доларів США. Якщо рейдери хочуть забрати у фермера землю реєстратор може зажадати оплату виходячи з тарифу 100 доларів США за пай.

«За аналогічною схемою діяли рейдери стосовно фермера Олександра Суворого – уточнює Андрій Наход. – Держреєстратор вніс у реєстр Мін’юсту неправдиві дані про те, що фермер продав частину свого майна мешканці Горлівки і зник. А на ферму Суворого прибутку збройні братки і заявили: тепер це належить нашій господарці! На щастя, у Олександра Суворого вся документація була в повному порядку. Рейдери не могли влаштувати йому пастку у вигляді судової тяжби з-за якихось його помилок. Тому, він зміг довести, що нічого не продавав. Поліція порушила за фактом події кримінальну справу. 53 особи були затримані. В тому числі, екс-керівник «Східного корпусу» в Харкові Олег Ширяєв».

Ще одну схему, яку рейдери часто застосовують, юристи називають «загнати компанію в борги». Зробити це вони можуть за допомогою несумлінних співробітників підприємства, які спеціально неправильно оформлюють договори з контрагентами або організують невірне ведення податкового обліку.

«Заходять» рейдери на підприємства і через силовиків. Наприклад, звертаються до податкової із заявою про ухилення від сплати податків. Поки власник борсається в бюрократичній тяганині, відбиваючись від перевірок, рейдери, користуючись нагодою, захоплюють компанію або купують її за копійки», — кажуть юристи.

Головна проблема — в Мін’юсті

Директор «Бізнес — варти» Ольга Матвєєва вважає, що рейдерська війна в Україні вигідна всім учасникам (крім, природно, самих жертв): чиновникам, суддям, силовикам, екс-бійцям АТО6 агробизнесменам, які їх руками зараз влаштовують переділ земельного ринку.

«Звичайно, далеко не всі представники влади і силових органів в Україні «кришують» рейдерство – говорить Матвєєва. — Але таких випадків дуже багато. Тому, перемогти в цій війні практично не можливо».

За словами Ольги Матвєєвої, левова частка відповідальності за те, що відбувається лежить на Міністерстві юстиції України.

«Міністерство акредитує і видає електронні ключі держреєстраторам, але зовсім їх не контролює. Ось вони і користуються повною безкарністю і виконують за гроші доручення рейдерів. При цьому, закликати держреєстраторів до відповідальності в суді за підроблення документів в базі Мін’юсту практично не можливо. Максимум, що можуть зробити в суді – це залучити їх за статтею недбалість. Мовляв, не догледів людина. Помилився в документах».

«Мін’юст може запровадити більш суворі правила для держреєстраторів, встановити за ними контроль. Для цього не потрібно приймати нових законів. Але ніхто не бажає нічого робити», – зазначає Андрій Наход.

«Владі вигідна ситуація, що склалася, – впевнений народний депутат Віталій Купрій. – Є чиновники, які за хабар у розмірі 50-100 тисяч доларів США повертають бізнесменів вкрадені підприємства. Я особисто стикався з такими прикладами».

«За чутками, в середньому це коштує в 5 разів більше ніж підроблення документів перед рейдерською атакою – кажуть джерела «Країни» в юридичних колах. – Простіше кажучи, якщо рейдери заплатили держреєстратору 10 тисяч доларів, то бажає повернути свою власність господареві доведеться заплатити 50 тисяч доларів США».

«Якщо найближчим часом влада не намагатиметься вирішити питання рейдерства в країні – бізнес просто не витримає, – вважає Андрій Наход. – Підприємці можуть вийти на Майдан і влаштувати чергову революцію. Особливо, якщо хтось з політиків їх очолить і пообіцяє припинити грабежі і силові захоплення».