Україну завалили сірими iPhone – продають навіть китайські «двосімники»

На OLX кожні кілька хвилин публікується нове оголошення про продаж «яблуфона»

Сірі імпортери-приватники буквально завалили Україну новими iPhone. І хоча купити пристрій у офіційних постачальників все ще не можна, придбати його «з рук» не представляє ніякої складності. Приміром, на OLX кожні кілька хвилин публікується нове оголошення про продаж iPhone Xs. Причому до продажу пропонують навіть випущені спеціально для китайського ринку апарати на дві сімки.

«З цим якраз найменше проблем – ніяких ризиків купівля китайської версії не несе. Це все той же iPhone з встановленою iOS, яка підтримує безліч мов», – заспокоїв розповів UBR.ua Директор з маркетингу City.com Олексій Тихонов.

Що до решти, то експерт рекомендує виявляти пильність, наважуючись на покупку апаратів у сірих постачальників і, тим більше, з рук. І рекомендує перед тим, як віддавати гроші, провести кілька нехитрих тестів:

Перевірити, чи відповідає код imei апарату (потрібно ввести комбінацію *#06# на смартфоні) нанесеному на упаковці;

Вставити SIM-карту і переконається, що апарат без проблем реєструється в українській мережі.

Ціни

Розторопні приватники, користуючись прихильністю української митниці, пропонують до продажу всю лінійку нових iPhone у різноманітних конфігураціях. Ціни кусаються, але здебільшого із-за високої вартості самого пристрою, а не жадібність продавців – величезний обсяг пропозиції не дозволяє сірим імпортерам підняти цінники.

iPhone Xs max з 512 ГБ пам’яті на борту оцінюють у 49,6-52 тис. грн.;

Те ж пристрій з мінімальними 64 ГБ пам’яті обійдеться вже в 39,4-42 тис. грн.;

За iPhone XS Max 256 ГБ на 2 сім-карти просять близько 45 тис. грн.

Зрозуміло, роблячи таку покупку не варто розраховувати на реальну гарантію, кажуть експерти. У кращому випадку продавці оформлять «магазинний» бланк, пообіцявши безкоштовний ремонт шлюбу протягом 1-3 місяців.

Готові кредитувати

Не сплять і торговці аксесуарами. На тому ж OLX вже без клопоту можна купити захисні скла (від 250 грн.) і чохли на будь-який смак. Ціни на останні стартують від 150 грн. за звичайний силіконовий, від 400 грн. за шкіряний. Втім, якщо підкреслити свій добробут одним тільки iPhone Xs недостатньо, можна купити і виріб дорожче – в преміальному сегменті чохли на нові «яблофони» коштують близько 2,5-3 тис. грн.

Тим же, чий бюджет не дозволяє викласти за новий смартфон 40-50 тис. грн. разом, деякі торговці на OLX готові надати навіть кредит. Найчастіше мова йде не про власних кредитних програмах, а про миттєвих позики небанківських фінустанов. Які також не відрізняються лояльним ставленням до кишені споживача.

Наприклад, за програмою розстрочки на сайті одного з українських інтернет-магазинів, Apple iPhone Xs Max 512 ГБ при покупці з розбивкою на 10 місячних платежів додає в ціні 23,6 тис. грн. – у результаті людина віддасть за нього 74,5 тис. грн.