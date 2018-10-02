В Іраку погрожують вбити королеву краси

Колишньої Міс Ірак погрожують смертю.



Ще одна переможниця конкурсу краси в Іраку зазнала цькування і залякування. Дівчина всерйоз боїться за своє життя.

Шима Кассем, раніше колишня переможницею конкурсу краси Міс Ірак, розповіла про загрози її вбити. Дівчина записала відео і опублікувала його на YouTube.

Загрози Кассем почала отримувати після того, як в Багдаді вбили Міс Ірак 2015 В ролику модель вся в сльозах розповідає про те, як вона отримала повідомлення з погрозами вбити її. За словами дівчини, їй сказали, що вона буде такою.

Також Кассем підкреслює, що “відомих жінок в їх країні стали забивати як курчат”.