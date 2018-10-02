У США виходить книга про скандальну інтимному зв’язку Трампа

Сам Трамп інтимні стосунки з актрисою фільмів для дорослих заперечує.



У вівторок, 2 жовтня, вперше побачить світ книга американської порнозірки Стормі Деніелс про стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

У мемуарах актриса фільмів для дорослих розповідає про зустрічі з Трампом. Також вона в деталях описує інтимні подробиці – зокрема, стосуються тіла американського президента.

Як повідомлялося, Стефані Кліфорд, яка знімалася в кіно для дорослих під псевдонімом Стормі Деніелс, вже була успішною актрисою і режисером в пікантній індустрії, коли в 2006 році вона познайомилася з нинішнім президентом США Дональдом Трампом. Так, у своїй книзі член нинішнього глави Америки вона описала як “менше середнього, але не до жаху малий”.

“Він знав, що у нього незвичайний пеніс. У нього була велика, схожа на гриб головка. Немов мухомор. Я лежала там, роздратована тим, що мене дрючит чувак з заростями на лобку, як у йєті, і членом, схожим на персонажа-гриба з Mario Kart”, – говориться в книзі Деніелс.