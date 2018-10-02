«Ринок в негативному очікуванні»: ціни на бензин знову зросли

Кілька великих мереж АЗС підвищили ціни на бензин і дизельне паливо. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95».

У мережі WOG всі види палива подорожчали на 46 коп./л. Так, ціна бензину А-92 виросла до 33,95 грн/л, А-95 – до 34,95 грн/л, А-95+ – до 35,95 грн/л, дизельного палива – до 32,45 грн/л. Всі види бензину на станціях «Автотранс» подорожчали на 40 коп./л: вартість бензину марки А-92 досягла 30,58 грн/л, А-95 – 31,83 грн/л, А-95+ – 33,09 грн/л. Ціна дизельного палива збільшилася на 30 коп./л, до 29,93 грн/л. Подорожчали на 30 коп./л всі види палива і в мережі «Нефтек». Середня роздрібна ціна дизельного палива в країні зросла 1 жовтня на 12 коп./л, бензину – на 12-22 коп./л.

Експерти кажуть, що основними причинами подорожчання залишаються зниження курсу гривні і збільшення роздрібних цін на автогаз. До того ж настав час використати нафтопродукти, закуплені за курсом 28,5 грн за 1 дол.

«Ціна на бензин залежить від курсу гривні та цін на зовнішньому ринку. Оскільки курс гривні як і раніше дуже низький по відношенню до долара, на ринок «тисне» вартість ресурсу, купленого за курсом 28,5. Як раз ці запаси зараз дійшли до пістолетів. У торговельній мережі завжди є запас продукту, придбаного за старими цінами. І його вироблення диктує нову ціну. Справа в тому, що у роздрібних цін є 90-відсоткова валютна складова. Є ціна у доларах та акцизний податок в євро, який множиться на курс гривні до євро, і на все накладаються ще 20 %. Ринок реагує на це дуже болісно і змушений вибирати ціни», – пояснив «КРАПКЕ» президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

Внутрішні виробники формують ціни, грунтуючись на імпортному паритет, тобто на ціни, за якими купують нафтопродукти, що надходять в Україну, каже експерт. Якщо курс гривні буде зменшуватися, бензин і дизпаливо подорожчають.

«Якщо гривня втрачає у вартості до 10 копійок, справедлива ціна на бензин підвищується на 8 копійок за літр. Є таке поняття, як негативне очікування ринку. Український ринок, на жаль, у негативному очікуванні. Він вже нічого не чекає ні від Національного банку, ні від зовнішнього ринку»,– зазначив Леонід Косянчук.