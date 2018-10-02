Долар подешевшав, а євро подорожчав в курсах Нацбанку

Офіційний курс долара становить 28,21 гривні. Національний банк України встановив офіційні курси валют на вівторок, 2 жовтня.

Долар США подешевшав на 5 копійок і коштує 28,21 грн.

Євро додав 2 копійки і його курс становить 32,74 грн.

Нагадаємо,в держбюджеті-2018 заклали курс 29,3 грн за долар, а в минулому році – 27,2 грн.

За прогнозами Кабміну, у кінці 2019 року курс долара в Україні складе 29,4 гривні. Попередній урядовий прогноз (основний сценарій розвитку економіки) щодо вартості долара був таким: 2019 рік – 28,2 грн, 2020 рік – 29,7 грн, 2021 рік – 30,4 грн.

Згідно з даними опитування НБУ у другому кварталі 2018-го, більшість представників українського бізнесу прогнозували середній обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців на рівні 28,63 грн. Прогноз у першому кварталі був вище – 29,53 грн.

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курс долара в Україні становитиме 30 гривень.

Історичні антирекорди гривні щодо іноземних валют в офіційні курси НБУ: долар США 26 лютого 2015-го досяг найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35,66 грн.