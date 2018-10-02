У Польщі українець з сокирою атакував трьох осіб

Перевіряється, чи був він під дією одурманюючих речовин.



У понеділок, 1 жовтня, 35-річний громадянин України вчинив напад з сокирою в центрі села Собене-Езеры, що недалеко від Варшави. Поранення отримали три людини, двоє з них були госпіталізовані.

Поліція затримала громадянина України.

У вівторок йому будуть пред’явлені звинувачення і прийнято рішення про можливий арешт. Мотиви нападу поки невідомі. У чоловіка взяли кров, щоб перевірити, чи він не був під впливом одурманюючих речовин.

Чоловікам, яких госпіталізували, надали допомогу і вони вже вийшли з лікарні.