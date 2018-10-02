У Франції заарештували 11 пособників терористів

Обшуки проходять в мусульманської організації Centre Zahra France.



В комуні Гранд-Сент проходять обшуки в мусульманської організації Centre Zahra France, а також у будинках її високопоставлених представників.

У Франції в комуні Гранд-Сент поблизу міста Дюнкерк проходить контртерористична операція, в рамках якої вже затримали 11 осіб. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомляє Associated Press.

Відзначено, що затриманих підозрюють у наданні допомоги терористичним організаціям.

Як повідомляється, обшуки проходять в мусульманської організації Centre Zahra France, а також у будинках її високопоставлених представників.

Агентство відзначає, що, за версією слідства, “в організації, з подачі її лідерів, пропагувалися ідеї, що йдуть врозріз з цінностями Франції”.

Відомо також, що в операції беруть участь понад 200 поліцейських.