Збиток у Білгород-Дністровському порту під «дахом» одеського антимонополиста Дмитра Корчака

На території державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» діють кілька стивідорних компаній, які, як і порт, займаються перевалкою вантажів. Згідно з розпорядженням Одеського відділення АМКУ про початок декількох антимонопольних справ, порт є злісним монополістом, і на його території вчиняються дії, які, крім монопольних порушень, також можуть містити в собі склад злочину, встановленого Кримінальним кодексом України.

Голова Одеського відділення Антимонопольного комітету Дмитро Корчак не тільки раніше приховував від громадськості розпорядження про початок справ щодо портових монополістів, але робить все, щоб рішення про припинення беззаконня в порту не були прийняті.

Раніше ми повідомляли про подвійне «обилечивании» в морських портах Одеської області.

Ми крышуем все, що бачимо

Компанії ПП «Стивідорна компанія «Сенат» та ПП «Рівер-транс» уклали договори з Регіональним відділенням Фонду державного майна по Одеській області на оренду нерухомого майна на території порту, йдеться у розпорядженні Одеського відділення АМКУ про початок антимонопольного справи від 2017 року.

Також компанії уклали договори з Білгород-Дністровським портом про компенсацію за використання інфраструктури. Розмір оплати становить 0,40 долара США без ПДВ за кожну тонну вантажу, переваленную через причали порту.

А тепер про унікальною схемою, яка одночасно містить ознаки порушення антимонопольного та кримінального законодавства України.

Згідно з розпорядженням про початок справи, компанія «Рівер-транс» за вісім місяців 2017 року (така ситуація, напевно, триває до сьогоднішнього дня) не навантажила не однієї тонни вантажу, а відповідно не використовує за призначенням державне майно і не сплачує гроші порту.

Можна подумати, що не виходить вести бізнес. Нічого не поробиш.

У той же час на території порту активно працює приватне підприємство «СВ», яке не є орендарем державного майна, не платить порту за використання інфраструктури і при цьому перевалює величезні обсяги вантажів. Адміністрація морських портів України, у свою чергу, підписала договір з «СВ» про доступ до причалів порту.

Таким чином, стягнення плати тільки з «Стивідорної компанії «Сенат» обмежує її конкурентоспроможність при наданні послуг перевалки вантажів і завдає великої матеріальної шкоди державному підприємству у вигляді ненадходження грошових коштів.

НАБУ, СБУ, поліції та прокуратурі є чим зайнятися в Білгород-Дністровському порту, у тому числі необхідно з’ясувати, чому голова Одеського АМКУ Дмитро Корчак приховував інформацію про можливе вчинення злочину щодо державного підприємства.

Правоохоронці та журналісти можуть завантажити розпорядження Одеського АМКУ про початок антимонопольних справ у портовій сфері за посиланням.

Крани у них іншої системи

Дмитро Корчак на цьому не зупинився. Заблоковано прийняття ще одного рішення по антимонопольному справі 2017 року.

У розпорядженні про початок справи йдеться, що Білгород-Дністровський порт відмовився передати «Стивідорної компанії «Сенат» в оренду портальні крани та іншу техніку, в той же час вже відома нам компанія ПП «СВ» і підприємець Ужевко Наталія Іванівна отримали в оренду таке майно.

Такі дії Білгород-Дністровського порту штучно обмежують конкурентоспроможність «Стивідорної компанії «Сенат» без об’єктивних причин, йдеться у розпорядженні.

Що хочемо, те й творимо

На «допомогу» у знищенні «Стивідорної компанії «Сенат» прийшов ще один монополіст в особі Білгород-Дністровського філії ДП «Адміністрація морських портів України».

27 листопада 2017 року ПП «Стивідорна компанія «Сенат» отримало лист Адміністрації морських портів про звільнення раніше переданої у користування території. Компанії пригрозили, що в разі підписання додаткової угоди раніше підписаний договір про надання послуг буде вважатися розірваним.

Вибір у компанії «Сенат» невеликий. З упевненістю, що в Антимонопольному комітеті працюють адекватні люди, компанія пише заяву про монопольне свавілля, в якому вказує на важкі наслідки для бізнесу від дій Адміністрації портів, втрати фінансового і репутаційного характеру, збитки, вимушеному запровадження неповного робочого дня і звільнення 70 осіб.

Одеське відділення АМКУ і в цьому випадку відкриває антимонопольне справу і садить Адміністрацію портів на ще один гачок. Голова Одеського відділення АМКУ Дмитро Корчак знає, що приймати рішення про припинення монопольних порушень за вже розпочатих справах можуть тільки дурні. Справжній чиновник повинен мати скрізь частку.

Портовики чекають реакції Президента і губернатора

Одеські громадські діячі підтримали портовиків шляхом направлення звернення до Президента України Петра Порошенка з вимогою доручити Антимонопольному комітету України витребувати всі справи відносно портових монополістів з Одеського відділення АМКУ і негайно прийняти щодо них законні рішення. Також просять доручити губернатора Одеської області Максиму Степанову, як представнику Президента в Одеській області, взяти під особистий контроль ситуацію з порушенням прав бізнесу в портах у зв’язку з беззаконням монополістів.

У зверненні йдеться, що якщо рішення про припинення монопольної свавілля в морських портах будуть прийматися Антимонопольним комітетом по три і більше років, то деякі підприємства просто збанкрутують, а всі працівники будуть звільнені.

Згідно із законом, Президент України здійснює контроль за Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями.

Західний кур’єр

Збиток у Білгород-Дністровському порту під «дахом» одеського антимонополиста Дмитра Корчака оновлено: Жовтень 2, 2018 автором: Redactor