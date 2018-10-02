У держбюджеті-2018 недорахувалися 18 мільярдів

За дев’ять місяців 2018 року відхилення від плану надходжень до держбюджету складають 2,7%. Про це йдеться у звіті Державної казначейської служби.

«Загалом доходи держбюджету за дев’ять місяців поточного року склали 674,7 млрд гривень, що на 18,9 млрд гривень менше від запланованих (693,559 млрд гривень)», — свідчать опубліковані дані.

Крім того, відмінності між планом і дійсними надходжень в загальний фонд держбюджету за звітний період склали 2,8% (17,237 млрд гривень). Також план спеціального фонду недовиконаний за доходами на 2,4% (1,620 млрд гривень).

До держбюджету за дев’ять місяців надійшло 163,853 млрд гривень єдиного соціального внеску, тоді як у вересні було перераховано в держбюджет 18,731 млрд гривень.

За даними казначейства, у вересні держбюджету перевиконано за доходами на 0,1% (82,3 млн гривень). Доходи держбюджету склали 67,138 млрд гривень при плані 67,056 млрд гривень.

Таким чином, загальний фонд держбюджету у вересні 2018 року недовиконаний за доходами на 0,5% (287,4 млн гривень), в той же час спецфонд перевиконаний по доходах на 4% (369 млн гривень).

Раніше повідомляв, що в поданому Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік є диспропорція у розподілі грошей між деякими областями. А на роботу Центральної виборчої комісії в наступному році в проекті держбюджету-2019 передбачено 4,6 млрд грн.