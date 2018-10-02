ЗМІ розкрили схему «відкатів» на діалізі сбушником Семочко

Колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочко підозрюють у причетності до припинення закупівлі життєво важливих ліків для діалізу. Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бигусом» провели розслідування і з’ясували, що під час його роботи в контррозвідці СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу «відкати».

«Причому СБУ втрутилася так, що зупинила закупівлю на кілька місяців. Все відбувалося під гаслом боротьби за чесну конкуренцію, а закінчилося дефіцитом препаратів і смертю пацієнтів. В Україні на ліки діалізу держава витрачає до чверті мільярда гривень у рік. У світі є два найбільших виробника цього препарату – США і Німеччина», — йдеться в сюжеті.

Журналіст зазначає, що на обласні управління охорони здоров’я посипалися «листи щастя», підписані Семочко. «По суті він сказав: те, що ви вважаєте не взаємозамінним — можна заміняти, а те, що вважаєте несумісним — можна комбінувати». Фактично Семочко підписав вирок пацієнтам, які залежали від цих ліків», — пояснили в розслідуванні.

Поки йшли ці процеси, пацієнти залишилися без життєво важливих ліків, препарат не можна було купити в аптеках. Один з пацієнтів Володимир Гончарук, розповів, що вижив лише тому, що мав запас необхідних ліків, але так пощастило не всім.

При цьому директор департаменту «Диализная терапія» Сергій Христинченко заявив, що близько 200 людей не змогли дожити до відновлення поставок.

Журналісти також показали дорогі будинки в Козыне і автомобіль Land Cruiser, що, за їх даними, належать Семочко. Також у сюжеті зазначається, що родичі Семочко мають російське громадянство і володіють бізнесом в Криму.

Раніше SKELET-info повідомляв, що близько третини коштів, які витрачає держава на діаліз для пацієнтів, у яких відмовили нирки, осідають в офшорах.

Крім того кожен другий пацієнт відмовляється від лікування через брак грошей.