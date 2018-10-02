Українці заборгували державі за комуналку більше ₴38 млрд

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні склала 38,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.

При цьому зазначено, що загальна заборгованість за комунальні послуги знизилася на 0,8% в порівнянні з показником липня.

“За станом на кінець серпня заборгованість з оплати за природний газ склала 16,7 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 10,4 млрд грн, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4 млрд грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,9 млрд грн, вивезення твердих побутових відходів – 0,5 млрд грн, постачання електроенергії – 3,9 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового рахунку в серпні склали 588,6 грн.

Нагадаємо, заборгованість населення України по оплаті житлово-комунальних послуг у липні цього року скоротилася на 1,4% порівняно до червня і склала 34,8 млрд грн (без урахування електроенергії).

Також повідомлялося, що Кабмін відклав підвищення цін на газ на три тижні.