У Барселоні баскські сепаратисти спробували штурмувати парламент

У річницю референдуму про незалежність Каталонії в Барселоні в понеділок, 1 жовтня, пройшли масові акції протесту. Всього протягом дня на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч чоловік.

До вечора демонстрації переросли у безлади: почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і співробітниками поліції.

Ввечері демонстранти почали штурмувати загородження біля регіонального парламенту в Барселоні. Учасники акції, приховували свої обличчя, спробували звести барикади, а також кидали каміння в поліцейських.

Крім того, демонстранти освистали главу уряду Каталонії Жоакіма Торру під час його виступу. Торру, який традиційно користувався підтримкою каталонських сепаратистів, звинуватили в тому, що він не надає достатнього опору Мадриду.

Раніше 1 жовтня студенти пройшли маршем по центру Барселони. В Сант-Хуліа де Рамисе лідери сепаратистів виступали з промовами, а в Жироні була організована сидяча протестна акція на залізничних коліях на вокзалі.

Втім, за даними поліції, денні демонстрації майже не позначилися на роботі транспорту.

У Барселоні прихильники незалежності Каталонії відзначали річницю референдуму про відокремлення від Іспанії