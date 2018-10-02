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МЗС Чехії атакували російські хакери

02.10.2018

МИД Чехии атаковали российские хакерыХакери отримали доступ до електронного листування дипломатів.

На МЗС Чехії були здійснені більш масштабні хакерські атаки, ніж вважалося раніше.

Перед російськими хакерами, атаковавшими мережі чеського Міністерства закордонних справ в 2016 році, в 2014 році проти міністерства була здійснена хакерська атака з Китаю.

Що саме цікавило китайських, а потім і російських хакерів у роботі містерства, з’ясовується.

Як зазначається, хакери отримали доступ до електронного листування дипломатів і всім листам, які надходили на офіційну адресу МЗС Чехії.

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