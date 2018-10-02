У Польщі почався страйк силових структур

Вони хочуть підвищення рівня зарплат.



Тисячі поліцейських, прикордонників, тюремних наглядачів беруть участь у великої акції протесту у Варшаві.

За словами організаторів, нинішня акція – найбільша в історії протестів працівників у формі. Під вікна канцелярії президента і прем’єра протестувальників призвели вимоги негайного підвищення зарплат і умов праці.

Як зазначається, демонстрація стала кульмінацією в серії протестів, які в липні почалися в поліції. До поліцейських згодом приєдналися пожежники, прикордонники, тюремні наглядачі і інспектори дорожньої служби.

Крім підвищення заробітних плат, їх щорічної індексації, учасники акції домагаються поліпшення пенсійного забезпечення і підвищення виплат за надурочно відпрацьований час. Також правоохоронці вимагають найму додаткових кадрів, щоб їм не доводилося працювати понаднормово.

Як наголошується, в акції беруть участь тисячі співробітників правоохоронних служб Польщі, які приїхали з різних регіонів країни.