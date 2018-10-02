В Україні занижується прожитковий мінімум під тиском МВФ – експерти

“Сьогодні рівень соціальних стандартів, пенсій, споживчої корзини визначається не в Україні. Визначається в рамках переговорів з МВФ. Одне з ключових вимог МВФ на сьогодні – збалансований бюджет. Це означає максимальне скорочення соціальних видатків”, – пояснив Бортник.

За його словами, в рамках реформ під егідою МВФ ми в 2 рази за останні 3 роки скоротили фінансування медицини, скоротили фінансування освіти, відмовилися від цілого переліку пільг.

У той же час, експерт з соціальних питань Андрій Павловський зазначив: якщо застосовувати стару методологію для створення споживчого кошика, то показник буде виходити в середньому вдвічі, а може і вище, ніж ті розміри прожиткових мінімумів, які влада стверджує, що в держбюджеті.