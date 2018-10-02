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Журило купив Land Cruiser за 1,8 бюджетних мільйонів

02.10.2018

Журило купил Land Cruiser за 1,8 бюджетных миллионов

Дніпровська фірма «Алмаз Мотор, Лтд» виграла тендер філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» про поставку Toyota Land Cruiser за 1,8 мільйона гривень.

Ціна угоди на 2% нижче очікуваної вартості закупівлі у 1,84 мільйона гривень. У той же час на сайті переможця тендеру ці машини 2018 року випуску в «металіку» пропонуються саме з 1,84 мільйона гривень.

«Замовник провів торги на приватній електронному майданчику «Rialto», яка взагалі не підключена до державної системи ProZorro, хоча і побудована на її основі. А потім опублікував договору в ProZorro за процедурою звітності про укладеному договорі. Вартість договору перевищувала поріг для звичайних замовників на товари і послуги на 200 тисяч гривень, після якого гірники повинні були проводити відкриті торги за законом «Про публічні закупівлі» на одному з авторизованих в системі ProZorro майданчиків», – зазначає ЗМІ.

Журналісти також нагадують, що раніше Вільногірський ГМК проводив закупівлі за процедурою відкритих торгів в ProZorro, як і другий філія ОГХК – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. «Таким чином, вони є замовниками у розумінні закону «Про публічні закупівлі» та зобов’язані проводити тендери згідно з вимогами цього закону лише на майданчиках, підключених до ProZorro. Однак обидва комбінату оголошували відкриті торги в ProZorro в останній раз ще в лютому, а потім остаточно перейшли на Rialto», – зазначають журналісти.

Журило купил Land Cruiser за 1,8 бюджетных миллионов

Угоду підписав заступник директора з комерційних питань Вільногірського ГМК Андрія Сторчака Костянтин Золотоноша. Самим ОГХК тимчасово керує Олександр Гладушко, адже відсторонений керівник ОГХК Руслан Журило перебуває під слідством.

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