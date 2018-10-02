Мільярди полковника Захарченко призвели ФСБ в РЖД

Контррозвідники затримали члена ради директорів АТ «Росжелдорпроект», співвласника Групи компаній 1520» Валерія Маркелова.

Член ради директорів АТ «Росжелдорпроект, співвласник Групи компаній 1520“ (колись найбільшого підрядника РЖД) Валерій Маркелов затриманий ФСБ. Він підозрюється в посередництві при передачі хабара в 2 млрд рублів співробітникові ГУЭБиПК МВС РФ Дмитру Захарченко. У реальності ця сума набагато більше. Як вважають оперативники, більша частина коштів, вилучених на таємній квартирі Захарченко (більше 9 млрд рублів), надійшла йому від Маркелова і пов’язаних з ним осіб.

Як повідомив „Росбалту“ джерело в спецслужбах, події в останні місяці розвивалися досить стрімко. У серпні 2018 року уклав досудову угоду банкір Володимир Антонов, який обвинувачується в розкраданні коштів банку „Радянський“. В рамках угоди зі слідством він не тільки визнав провину у виведенні коштів з кредитної установи, але і повідомив про інші, відомі йому факти злочинної діяльності. Зокрема, Антонов розповів, що тісно співпрацював із Валерієм Маркеловим, через підконтрольні фінансисту банки „відмивалися“ і „готівка“ мільярдні суми, що надходять від РЖД. За правоохоронної лінії дані афери прикривали співробітник ГУЭБиПК Дмитро Захарченко, який був дружний з Маркеловим, і ряд інших представників силового блоку. Дмитро Захарченко не став цього разу відпиратися і, за словами джерела агентства, дав „часткові“ показання про свої взаємини з Маркеловим. Перевіривши ці дані і зіставивши їх з інформацією, отриманою раніше, СК РФ І ФСБ прийняли рішення про затримання Маркелова.

У цей момент останній перебував у Сочі на автоперегонах. Крім заїзду Формули-1“, в приморському місті ще проходили і заїзди „Формули-2“, у яких брав участь син бізнесмена Артем. Маркелов був затриманий і етапований у Москву. Другого жовтня в Басманний суд надійшло клопотання СКР про обрання Меркелову запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Одночасно наслідок попросило служителів Феміди про арешт юриста Віктора Белевцова. Це близький друг Захарченко, який одночасно був і його помічником.

Співрозмовник агентства розповів, що цими двома затриманнями справа не обмежиться. „Найближчим часом буде взята під варту ще група осіб, пов’язаних із Захарченко та брали участь у передачі йому великих сум“, — відзначило джерело „Росбалта“.

Безпосередньо Маркелову зараз інкримінують передачу хабара (стаття 291 КК РФ) Захарченко в розмірі 2 млрд рублів. Причому, за версією слідства, ця хабар була від інших людей, які поки офіційно значаться як невстановлені особи. „Мова йде про один з вищих керівників РЖД тих часів“, — розповів співрозмовник агентства. Маркелов очолював групу компаній, що були найбільшими підрядниками РЖД. Як вважають оперативники, значна частина коштів, які переховувала родина Захарченко в секретній квартирі, надійшла по лінії Маркелова.

Відстежити долю грошей, вилучених при обшуку у екс-співробітника ГУЭБиПК (більше $120 млн), допомогли їх упаковки. Захарченко зберігав кошти в целофанових брикетах, розфасованих ще ФРС США, — з кодами і печатками. Через Центробанк був відправлений запит в Штати, з відповіді стало відомо, що дані кошти замовляли два російські банки, які передавали їх ще двом. На думку співрозмовника агентства, мова йде про банки „Балтика“ (ліцензія відкликана у листопаді 2015 року), „Єнісей“ (ліцензія відкликана у лютому 2017 року), „Новий час“ і „Интерпрогресс“.

“Всі ці банки, пов’язані з бізнесменом Борисом Ушеровичем — найближчим партнером Валерія Маркелова, з яким вони контролюють десятки фірм, довгі роки отримували контракти від РЖД на мільярди рублів, — висловив думку джерело ‘Росбалт’. — Їхні імперії Захарченко був начальником служби безпеки, забезпечував прикриття по лінії МВС і ФСБ. Банкір Іван Станкевич відповідав за роботу з фінансами та банківська напрямок. Захарченко був повноправним партнером цього бізнесу, Маркелов, Ушерович і Станкевич в різний час віддавали розпорядження підконтрольним банкам про видачу великих сум Захарченко. Це була частка самого Захарченко і його родича, співробітника ФСБ РФ Дмитра Сеніна. Частина коштів виводилася за кордон, інша оформлялася у вигляді депозитів на підставних осіб в російських банках, решта співробітник ГУЭБиПК зберігав готівкою. Дана інформація зібрана в ході оперативної роботи, а також підтверджена в ході допитів свідків“.

За словами джерела агентства, в свій час навколо Захарченко і Сеніна утворилася ціла „екосистема“ з бізнесменів і банкірів. “Дмитра воліли не разові грошові даріння, а щомісячну ‘абонентську плату’, а іноді — і відсотки від доходів структур, як це було у випадку з підрядниками РЖД. ‘Абонентська плата’ могла складати і $800 тис., і кілька мільйонів доларів. А якщо мова йшла про частку, то там — зовсім гігантські суми, мільярди. Однак більшість погоджувалися. Це було дуже зручно. Всі ці бізнесмени і банкіри самі займалися ‘темними’ справами: обналічка, контрабанда, розкрадання бюджетних коштів. А родинний тандем гарантував повне прикриття по лінії двох основних силових відомств — МВС і ФСБ: не треба з кожного приводу бігати і шукати, кому дати хабар. Треба зазначити, гроші вони відпрацьовували свої, постійно займаючись вирішенням проблем ‘клієнтів’, — розповіло джерело агентства.