У США водії збунтувалися проти камер фіксації порушень

Все більше і більше американських штатів і міст відмовляються від камер контролю швидкості і автофиксации проїзду на червоне світло світлофора.

В США наполегливо ходить думка, що такі камери потрібні насправді не для зниження кількості ДТП, а для поповнення бюджету.

Американці вже давно не довіряють камер контролю швидкості і фіксації проїзду на червоне світло світлофора. Справа дійшла до того, у багатьох штатах автоматичну фіксацію порушень ПДР скасували. Так, наприклад, у 2015 році такі системи заборонили в штаті Нью-Джерсі.

Камери контролю швидкості і фіксації проїзду на червоне світло світлофора можуть бути незабаром заборонені в Арізоні. У всякому разі, такий законопроект зараз розглядається в Сенаті.

У свою чергу, минулого місяця за заборону фіксації проїзду на червоне світло світлофора висловився губернатор штату Техас Грегг Ебботт. І це при тому, що Техасу такі пристрої приносять дохід у 16 млн. доларів щорічно.

За даними вчених з Університету Арізони, за останні роки в Сполучених Штатах кількість камер фіксації проїзду на червоне світло світлофора знизилося на 20%. Американці на опитуваннях і референдумах голосують проти них.