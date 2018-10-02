Не вірив, що Кремль його отруїв: Скрипаль підтримував анексію Криму і називав українців «вівцями»

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль, якого намагалися отруїти нервово-паралітичним речовиною «Новачок» у березні, спочатку не вірив, що до замаху на нього і його дочку Юлію причетна Росія.

Про це у книзі «Справа Скрипаля» пише журналіст ВВС Марк Урбан, передає The Guardian.

Так, журналіст, який особисто спілкувався зі Скрипалем, стверджує, що вийшовши з коми колишній співробітник ГРУ відмовлявся вірити, що за отруєнням стоїть Кремль.

Марк Урбан у своїй книзі стверджує, що не дивлячись на те, що Скрипаль виїхав з Росії і передавав інформацію британській розвідці, він відкрито підтримував політику Москви. Зокрема, він підтримував анексію Криму і не вірив у присутність російських військових на Донбасі. Як зазначає автор, в купленому MI6 для нього будинку він часто проводив вечори за переглядом «Першого каналу».

«Скрипаль, колишній десантник, підтримав анексію Криму Путіним в 2014 році і зневажливо ставився до українців як «просто вівці, яким потрібен хороший пастух», — цитує The Guardian.

При цьому у своїй книзі журналіст не дає відповідь на питання, чому Кремль намагався ліквідувати Скрипаля.

Нагадаємо, Сергія Скрипаля та його дочка отруїли у Великобританії 4 березня. За даними слідства, проти них застосували нервово-паралітична речовина «Новачок». Снчала Скрипаль і його дочка впали в кому, однак пізніше лікарям вдалося врятувати їх.

Прокуратура Великобританії висунула звинувачення у справі про отруєння в Солсбері двом громадянам Росії Олександру Петрову і Руслану Боширову. Повідомлялося, що вони працюють в ГРУ. Британська поліція також оприлюднила маршрут підозрюваних в отруєнні Скрипалів.