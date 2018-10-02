Демонстранти заблокували парламент Вірменії: названа причина

Інформації про сутички та провокації поки не надходило.

Національні Збори Вірменії 2 жовтня прийняла в другому і остаточному читанні законопроект, який забезпечує парламенту продовження роботи при відставку прем’єр-міністра.

Увечері того ж дня кілька сотень людей зібралися на акцію біля стін парламенту.

Пашинян позначив терміни позачергових парламентських виборів у Вірменії За документ проголосували представники Республіканської партії Вірменії, яка має більшість голосів у парламенті і знаходиться в опозиції, а також Вірменської Революційної Федерації (АРФ) «Дашнакцутюн» і блоку «Царукян». У свою чергу представники блоку «Елк», в який входить партія прем’єр-міністра республіки Нікола Пашиняна «Громадський договір», не прийняли участі в голосуванні.

Як пише Sputnik Вірменія, прийнятий документ, по суті, блокує плани глави уряду провести позачергові вибори в обхід парламенту. Пашинян вже зажадав від «республіканців» залишити політичне поле Вірменії, звинувативши партію і їх союзників в тому, що вони дали старт контрреволюції. Прем’єр-міністр назвав марними спроби політиків і закликав своїх прихильників вийти на мітинг.

Акція в підтримку позачергових виборів до парламенту почалася також у другому за величиною місті Вірменії – Гюмрі.