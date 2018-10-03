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Екс-віце-мера Полтави виправдали у справі про підкуп судді

03.10.2018

Экс-вице-мэра Полтавы оправдали по делу о подкупе судьи

Київський райсуд Полтави виправдав екс-заступника міського голови Дмитра Трихну, обвинуваченого у підкупі судді Лариси Гольнік. Про це йдеться у вироку суду.

Судовий процес тривав майже три роки. Суддя Жовтневого райсуду звинувачувала чиновника у спробі дати їй хабар за закриття справи про корупцію відносно мера Олександра Мамая.

Прокурор Сергій Мандич клопотав про визнання Трихны винним і пропонував покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років. Тріхна винним себе не визнав, а його адвокат Ігор Шеховцов відзначив відсутність належної кількості доказів по справі.

Суддя Юрій Куліш у вироку зазначив, що негласні слідчі дії, а саме — запис розмови з Трихной, проведені з порушенням закону. За його словами, суду не надано достатніх доказів для притягнення Трихны до кримінальної відповідальності. Прокуратура протягом місяця може подати апеляцію.

У листопаді 2017 року Гольнік піддалася нападу в Полтаві: невідомі побили суддю і її чоловіка. Гольнік заявила, що пов’язує напад з оточенням мера Полтави Олександра Мамая.

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