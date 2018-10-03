Підозрюваний влаштував для співробітників ФБР “смугу перешкод”

Чоловік встановив пастки у власному будинку.

У Сполучених Штатах Федеральне бюро розслідувань звинуватило жителя штату Орегон у нападі на правоохоронця. Як з’ясувалося, один із співробітників ФБР постраждав в ході обшуку будинку, в якому всюди були розставлені пастки.

Інцидент стався ще близько місяця тому. 7 вересня силовики під’їхали до приватного будинку в Уильямсе за запитом адвоката з нерухомості. Вже біля воріт правоохоронці виявили, що по всій території розставлені добре замасковані пастки.

Так, дорогу до будинку перекривали смуги з шипами. До воріт ззаду була приставлена джакузі, яка при відкритті дверей сваливалась на вхідних. Проте агенти ФБР відразу запідозрили неладне, помітивши що веде до воріт провід.

В ході обшуку території силовики також знайшли кілька саморобних боєприпасів. Їх вдалося успішно знешкодити. Одна з вибухівок була зроблена з патронів до рушниці і крысоловки. Вона повинна була спрацювати при відкритті дверей гаража.

Правоохоронці вирішили підірвати вхідні двері будинку. Однак при спробі пройти всередину вони натрапили на інвалідну коляску. Один з оперативників відштовхнув її ногою, тут же пролунав вибух. Співробітник ФБР отримав поранення в ногу і почав стікати кров’ю. Напарники виявилися йому першу допомогу і відправили до лікарні.

Як з’ясувалося пізніше, злочинець змайстрував хитромудру пастку з будівельного сміття, рибальської волосіні і патронів 410-го калібру. За версією слідчих, зловмисником виявився 66-річний місцевий житель Григорій Родвельт. Раніше суд зобов’язав чоловіка продати майно для компенсації матері по справі про знущання.

Підозрюваний перебуває під арештом ще з квітня 2017 року. Його звинувачують у погрозах вогнепальною зброєю. В кінці літа його звільнили з-під варти, щоб підозрюваний підготував свою нерухомість для продажу. Зі слів сусідів, в ці дні Родвельт повертався додому під ніч і багато шумів. Як вважають у ФБР, саме тоді він і розмістив в будинку всі пастки.