США заступилися за Україну у скандалі з Угорщиною

США закликають Угорщину в скандалі з Україною не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною, а, навпаки, сподіваються на допомогу Києву у протистоянні російської агресії.

Про це заявила під час телефонного брифінгу в Брюсселі американський посол в Альянсі Кей Бейлі Хатчисон, передає “Голос Америки”.

Вона також закликала офіційний Будапешт припинити перешкоджати співпраці НАТО з Україною.

“Ми продовжуємо закликати Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною. Сподіваємося, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності з приводу закону про освіту, а тоді до нас приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні всіма способами зберегти її суверенну територію і стабілізувати її демократію. Для України, яка відчуває російську агресію в своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй всіма можливими способами, щоб стримати російську агресію”, – сказала Хитчитсон.

Зазначимо, раніше між Угорщиною та Україною виник спір по скандальному закону про освіту, за якого Будапешт не раз погрожував заблокувати євроатлантичні прагнення Києва. А ось нещодавно розгорівся новий скандал. У консульстві Угорщини в Берегові громадянам України видавали угорські паспорти, а сама процедура супроводжувалася урочистостями на честь отримання другого громадянства та інструкціями – не повідомляти про отримання документів української влади.