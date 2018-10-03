В Україні обсяг проблемних кредитів зріс на 25 млрд грн

Національний банк підрахував, що обсяг непрацюючих кредитів банківської системи в серпні виріс на 24,682 млрд грн.

На 1 вересня обсяг проблемних кредитів досяг 655,913 млрд грн (+3,9%) – рекордний показник в поточному році, повідомляє FinClub.

Найбільший приріст проблемних кредитів зафіксований у портфелі банків іноземних банківських груп – на 6,4% або 10,705 млрд грн (до 179,043 млрд грн). За інформацією FinClub, мова йде про погіршення якості портфеля банків з російським держкапіталом.

В Приватбанку обсяг “проблемки” виріс всього на 1,5% – на 3,382 млрд грн (до 235,46 млрд грн), в інших держбанках – на 4,3% або 8 млрд грн (до 195,885 млрд грн).

Банки з приватним капіталом погіршили свої серпні NPL на 7,4% або 2,363 млрд грн (до 34,18 млрд грн).

З точки зору структури проблемного портфеля, то найбільше зріс портфель непрацюючих кредитів юросіб (+20,9 млрд грн). Борги фізосіб зросли на 3,624 млрд грн, проблемний міжбанк збільшився на 1,372 млрд грн, а “проблемка” держустанов зменшилася на 1 млн грн.