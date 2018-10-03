У Варшаві проходить масова акція працівників правоохоронних органів

У Польщі тисячі поліцейських, прикордонників і тюремних наглядачів вийшли на мітинг, вимагаючи негайного підвищення зарплат і умов праці.

Організатори мітингу заявляють, що нинішня акція – найбільша в історії протестів працівників у формі.

Демонстрація стала кульмінацією в серії протестів, які в липні почалися в поліції. До поліцейським згодом приєдналися пожежники, прикордонники, тюремні наглядачі і інспектори дорожньої служби.

Крім підвищення заробітних плат, їх щорічної індексації, учасники акції домагаються поліпшення пенсійного забезпечення і підвищення виплат за надурочно відпрацьований час. Також правоохоронці вимагають найму додаткових кадрів, щоб їм не доводилося працювати понаднормово.

В акції приймають участь тисячі співробітників правоохоронних служб Польщі, які приїхали з різних регіонів країни.

Раніше повідомлялося, що в Польщі страйкують прикордонники, з-за чого можливі черги на КПП.