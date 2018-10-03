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Українець напав на натовп перехожих в Польщі: що відомо

03.10.2018

Украинец напал на толпу прохожих в Польше: что известно

Українець напав на перехожих із сокирою в Польщі, в результаті чого були поранені три людини.

Як повідомляє RMF 24, це сталося 1 жовтня у населеному пункті Собене-Езьоры в Мазовецькому воєводстві Польщі. 35-річний українець напав на людей посеред однієї з центральних вулиць.

Поліція схопила чоловіка. Незабаром очікуються звинувачення і запобіжний захід. В українця взяли аналіз крові на наявність наркотиків або психотропних речовин.

Постраждалі були госпіталізовані в лікарні, де отримали необхідну допомогу. Їх життю нічого не загрожує. Всіх трьох відпустили додому.

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