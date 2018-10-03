Німеччина змінює міграційну політику

У Бундестазі збираються ухвалити новий закон.

Партії-учасники правлячої коаліції в Німеччині домовилися про основних положеннях легалізації трудової імміграції у ФРН.

Стало відомо, що у відомстві федерального канцлера на переговорах домовилися про основних положеннях закону, який дозволить перетворити Німеччину в класичну імміграційну країну, таку як Канада, Австралія, Нова Зеландія або США.

В офіційному прес-релізі німецького уряду сказано, що економічне майбутнє Німеччини залежить “від того, наскільки ми зможемо зберегти і розширити кваліфікованих кадрів”.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер сказав, що дефіцит кваліфікованих кадрів є основною проблемою підприємств країни.

“Ця проблема стає більш гострою на вітчизняному ринку праці”, – заявив Зеехофер.

За новим иммиграционныму закону пропадуть обмеження для отримання робочих віз трудових мігрантів з третіх країн, що мають особливо дефіцитну професію, наприклад, медперсонал по догляду за людьми похилого віку.