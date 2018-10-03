У лондонському метро злочинець з ножем напав на пасажирів

У Лондоні на пасажирів потяга метро напав невідомий, озброєний ножем. Один з пасажирів отримав поранення, що підтвердила британська транспортна поліція, на чиєму веденні знаходиться лондонське метро.

Повідомляється, що інцидент стався неподалік від станції Хакні Сентрал на сході британської столиці.

Нападник був затриманий.

Рух поїздів на лінії було припинено, дороги в районі події перекрито.

Про відновлення руху. адміністрація метро оголосила близько 20:00 за місцевим часом.

Місцева поліція поки не схильна вважати інцидент терактом