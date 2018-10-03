Біля берегів Греції затримали українське судно з нелегалами

У вівторок вранці, 2 жовтня, біля берегів Західної Греції патрульні перехопили судно під українським прапором, яке перевозило 65 нелегальних мігрантів.

Згідно з повідомленням, судно було перехоплене патрульним катером у западногреческого регіону Като Василикис.

Відзначається, що троє іноземців у віці 32, 30 і 37 років були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.

Також затримано 2 інших підозрюваних – 36-річний грек і 37-річний іноземний громадянин. Вони були водіями вантажівки, який чекав прибуття мігрантів на берег.