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Біля берегів Греції затримали українське судно з нелегалами

03.10.2018

У берегов Греции задержали украинское судно с нелегалами

У вівторок вранці, 2 жовтня, біля берегів Західної Греції патрульні перехопили судно під українським прапором, яке перевозило 65 нелегальних мігрантів.

Згідно з повідомленням, судно було перехоплене патрульним катером у западногреческого регіону Като Василикис.

Відзначається, що троє іноземців у віці 32, 30 і 37 років були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.

Також затримано 2 інших підозрюваних – 36-річний грек і 37-річний іноземний громадянин. Вони були водіями вантажівки, який чекав прибуття мігрантів на берег.

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