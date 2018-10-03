У Німеччині заарештували вісім потенційних терористів

Затримані планували скоїти теракт.

Заарештовані чоловіки підозрюються у створенні терористичної організації правого спрямування “Революція Хемніц”. За даними прокуратури, 3 жовтня вони планували влаштувати атаку.

У Німеччині був затриманий 28-річний чоловік, якого підозрюють у створенні терористичної організації правого спрямування “Революція Хемніц”, прокуратура видала ордер на його арешт. Всього на даний момент заарештовано вісім осіб, які проходять по цій справі, повідомляє у вівторок, 2 жовтня, Генпрокуратура ФРН в Карлсруе.

Всі учасники групи, за версією прокуратури, планували здійснювати напади на іноземців і політичних опонентів, а також вже намагалися придбати вогнепальну зброю. Прокуратура відносить їх до “хуліганам, скінхедів і неонацистам” екстремістського спрямування в Хемніці і вважає, що вони сформували групу не пізніше 11 вересня.

Лідером групи, за даними прокуратури, був 31-річний Крістіан К., який був затриманий ще 14 вересня. Вік решти учасників – від 20 до 30 років. Повідомляється, що вони готували атаку, яку планували вчинити 3 жовтня – в День возз’єднання Німеччини.

Брали затримані екстремісти у заворушеннях в Хемніці в серпні цього року, не уточнюється, але це цілком ймовірно.

В Хемніці 26 серпня в ході бійки був убитий чоловік. Злочин, імовірно, вчинили, мігранти. Після цього в місті почалися мітинги і демонстрації проти міграційної політики влади, так і проти ксенофобії. Деякі їх них переростали в сутички з поліцією і заворушення.